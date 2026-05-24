Hatay'da otomobil su kanalına uçtu: 2 yaralı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil su kanalına uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.
Kaza; akşam saatlerinde İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 BBB 838 plakalı otomobil, Feyzan su kanalına uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı