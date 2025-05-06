Hatay'da otomobil-motosiklet kazasında bir kişi yaralandı
Antakya-Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, yaya yolu üzerinden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsü otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Antakya-Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi mevkiinde yaşandı. K.İ. (22) idaresindeki 31 APZ 887 plakalı Fiat marka otomobil, yaya yolu üzerinden motosikletle karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.B. (60) idaresindeki 31ANS188 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada sürücünün manevrasıyla kaldırıma çarpan otomobilde hasar oluştu.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa