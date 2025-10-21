Hatay'da Otomobil Kazasında Bir Sürücü Yaralandı
Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesindeki kavşakta meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi yok.
Kaza ; Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Ardıçlı kavşağında yaşandı. Kavşakta; Z.B. idaresindeki 31 AKM 031 plakalı otomobil, 31 AIG 435 plakalı AUDİ marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Z.B. yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa