Dörtyol'da aydınlatma direğine çarpan araç hurdaya döndü: 2 yaralı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin 2 araca çarpmasının ardından aydınlatma direğine çarptığı kaza sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kaza; Dörtyol ilçesi Altınçağ Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 2 araca çarptıktan sonra yol kenarında aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY