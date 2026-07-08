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Kumlu'da trafik kazası: 1 yaralı

Kumlu'da trafik kazası: 1 yaralı
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hatay'da kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi yolçatı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına devrildi. Kazada araçta hasar oluşurken sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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