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Hatay'da Otobanda Yarışan Sürücülere 168 Bin TL Ceza

Hatay'da Otobanda Yarışan Sürücülere 168 Bin TL Ceza
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Hatay'da otobanda motosikletle yarışan iki sürücü, sosyal medyada paylaştıkları tehlikeli anların ardından toplam 168 bin TL ceza aldı. Jandarma, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan adli işlem başlatırken, motosikletler de trafikten men edildi.

Hatay'da otobanda yarışan ve motosikletin üzerine uzanarak canlarını hiçe sayan 2 sürücüye toplam 168 bin TL ceza uygulandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun ilçesinde otobanda yarış yapan ve o anları sosyal medyada paylaşan 2 şahıs jandarmanın radarına girdi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde şahıslar tespit edildi ve "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan adli işlem yapıldı. Motosikletin üzerine uzanarak canlarını hiçe sayan 2 şahsa toplam 168 bin 353 TL trafik cezası uygulandı ve yarışta kullanılan 2 motosiklet trafikten men edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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