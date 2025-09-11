Hatay'da Otluk Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ormana sıçramadan itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın, Arsuz ilçesi Işıklı Mahallesi'nde otluk alanda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa