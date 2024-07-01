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Hatay'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Bayraktar hudut karakolu civarında otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Hatay'da otluk alanda çıkan yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırıkhan İlçesi, Bayraktar hudut karakolu civarında otluk alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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