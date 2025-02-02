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Hatay'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Hatay'ın Payas ilçesindeki Sincan Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

Hatay'da ormanlık alanda çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Payas ilçesi Sincan Mahallesi'nde ormanlık alanda yaşandı. İhbar verilmesi üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede ilerleyen saatlerde de soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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