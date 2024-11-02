Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Başladı
Hatay'ın Arsuz ilçesindeki Kozaklı Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Hatay'da çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi başladı.
Yangın, Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. - HATAY
Sıcak Gelişme:
Şişli Feriköy Mezarlığı'nda cansız bedeni bulunan 6 yaşındaki Şirin'in katili: Yanıma para istemek için geldi, ben de boğazını sıktım