Hatay'da Orman Yangınına Müdahale Başladı

Hatay'da çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi başladı.

Yangın, Arsuz ilçesi Kozaklı Mahallesi mevkiinde ormanlık alanda çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına havadan ve karadan müdahale etmeye başladı. - HATAY