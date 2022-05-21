Hatay'da orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürüyor - Haberler

- Hatay'da orman yangınına karadan ve havadan müdahale

Görgü tanığından sabotaj iddiası

Görgü tanığı, ormanlık alana bir şahsın molotof kokteyli benzeri birşey attıktan sonra bölgede yangın çıktığını söyledi

HATAY - Hatay'ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için havadan müdahale ediliyor.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesinin yüksek kesimlerinde bulunan ormanlık alanda başlayan orman yangına havadan müdahale sürüyor.

Bölge sakinlerinden Bahattin Özden, ormanlık alana bir şahıs tarafından molotof kokteyli benzeri bir şeyin atıldıktan sonra yangın çıktığını iddia etti.

Yangın çıktığı sırada orman içerisinde kendisine ait çardakta olduğunu kaydeden Özden, ormanı yakanların en ağır şekilde cezalandırılmasını gerektiğini vurguladı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Belen Belediye başkanı İbrahim Gül de yaptığı açıklamada, yangını kontrol altına alınmaya çalıştığını ve yangının kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde durulduğunu kaydetti.