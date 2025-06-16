Hatay'da Orman YangınıKontrol Altına Alındı
İskenderun ilçesindeki Aşkarbeyli Mahallesi'nde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi'nde ormanlık alanda yaşandı. Yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Çıkan yangında ormanlık alan zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa