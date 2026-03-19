Hatay'da korkutan orman yangını

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı. Çıkan yangından dolayı ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi Emirali mevkiinde bilinmeyen nedenle ormanlık alanda meydana geldi. Ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KORKUTAN YANGINDA ORMANLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Kısa sürede ekiplerin müdahalesinin ardından yangın, kontrol altına alındı. Çıkan yangından dolayı ormanlık alan zarar görürken ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı