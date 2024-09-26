Hatay'da Organize Sanayi'de Yangın Çıktı
Payas ilçesindeki organize sanayi bölgesinde bulunan hurdalık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu alanda zarar meydana geldi.
Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan organize sanayideki hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre Payas ilçesi organize sanayi bölgesinde yangın çıktı. Sanayide bulunan hurdalık alanda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı hurdalık alan zarar gördü. - HATAY