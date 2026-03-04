Haberler

Dörtyol'da öğrenci servisi elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

Dörtyol ilçesinde elektrik direğine çarpan öğrenci servisinde 2'si öğrenci, 2'si görevli olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.

Hatay'da elektrik direğine çarpan öğrenci servisindeki 2'si öğrenci 2'si görevli 4 kişi yaralandı.

Kaza; Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi Kumyığını mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada servis içerisinde bulunan 2 öğrenci ile 2 servis personeli hafif şekilde yaralandı. Olay yerindeki müdahalenin ardından yaralı 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
