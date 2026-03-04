Dörtyol'da öğrenci servisi elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
Dörtyol ilçesinde elektrik direğine çarpan öğrenci servisinde 2'si öğrenci, 2'si görevli olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti.
Kaza; Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi Kumyığını mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada servis içerisinde bulunan 2 öğrenci ile 2 servis personeli hafif şekilde yaralandı. Olay yerindeki müdahalenin ardından yaralı 4 kişi hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı