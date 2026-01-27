Haberler

Altınözü'nde odunluk yangını

Altınözü'nde odunluk yangını
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altınözü ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.

Hatay'da odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın; Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde bulunan bir evin odunluk kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pep Guardiola'dan Galatasaray maçı öncesi taraftara çağrı

Galatasaray maçından önce tek bir şey istedi
Efsane futbolcunun oğlu Real Madrid ile profesyonel sözleşme imzaladı

Babasının izinden gidiyor! Real Madrid ile sözleşme imzaladı
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Pep Guardiola'dan Galatasaray maçı öncesi taraftara çağrı

Galatasaray maçından önce tek bir şey istedi
Nihat Kahveci 2-2'lik maç sonrası Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi

Dün akşam gördüğü manzaradan sonra adeta çıldırdı
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu