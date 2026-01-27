Altınözü'nde odunluk yangını
Altınözü ilçesinde bir evin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü.
Hatay'da odunlukta çıkan yangın eve sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın; Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi'nde bulunan bir evin odunluk kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa