Hatay'da narenciye bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, narenciye bahçesine uçtu. Olayı gören vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu ve kısa sürede sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'da narenciye bahçesine uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Samandağ İlçesi Kuşalanı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkaran naranciye bahçesine uçtu. Durumu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY