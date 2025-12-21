Otobanda motosikletin üzerine yatarak şov yapan sürücüye 63 bin TL ceza

Hatay'da otobanda video çekmek için motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan ehliyetsiz sürücüye 63 bin 326 TL ceza uygulandı.

Adan - Hatay otobanı Dörtyol ilçesi mevkiine çıkan motosikletli, üzerine yattığı motosikleti sürerken o anları kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı. İhbar üzerine şahsın tespiti üzerine çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde şahıs huzur ve asayiş uygulamasında tespit edildi. Polis ekipleri tarafından şahsa; ehliyetsiz araç kullanmak, abartı egsoz, plakasız araç kullanmak, kask takmamak, trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından toplamda 63 bin 326 TL cezai işlem uygulandı. Şahsa ait motosiklet oto parka çekildi. - HATAY