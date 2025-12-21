Otobanda motosikletin üzerine yatarak şov yapan sürücüye 63 bin TL ceza
Hatay'da otobanda motosikletin üzerine yatarak kayda alan ehliyetsiz sürücü, polis tarafından tespit edildi. Şahsa toplamda 63 bin 326 TL ceza kesildi.
Adan - Hatay otobanı Dörtyol ilçesi mevkiine çıkan motosikletli, üzerine yattığı motosikleti sürerken o anları kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı. İhbar üzerine şahsın tespiti üzerine çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde şahıs huzur ve asayiş uygulamasında tespit edildi. Polis ekipleri tarafından şahsa; ehliyetsiz araç kullanmak, abartı egsoz, plakasız araç kullanmak, kask takmamak, trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından toplamda 63 bin 326 TL cezai işlem uygulandı. Şahsa ait motosiklet oto parka çekildi. - HATAY