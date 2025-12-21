Haberler

Otobanda motosikletin üzerine yatarak şov yapan sürücüye 63 bin TL ceza

Otobanda motosikletin üzerine yatarak şov yapan sürücüye 63 bin TL ceza
Güncelleme:
Hatay'da otobanda motosikletin üzerine yatarak kayda alan ehliyetsiz sürücü, polis tarafından tespit edildi. Şahsa toplamda 63 bin 326 TL ceza kesildi.

Hatay'da otobanda video çekmek için motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan ehliyetsiz sürücüye 63 bin 326 TL ceza uygulandı.

Adan - Hatay otobanı Dörtyol ilçesi mevkiine çıkan motosikletli, üzerine yattığı motosikleti sürerken o anları kayda aldı ve sosyal medyada paylaştı. İhbar üzerine şahsın tespiti üzerine çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde şahıs huzur ve asayiş uygulamasında tespit edildi. Polis ekipleri tarafından şahsa; ehliyetsiz araç kullanmak, abartı egsoz, plakasız araç kullanmak, kask takmamak, trafiği tehlikeye düşürmek suçlarından toplamda 63 bin 326 TL cezai işlem uygulandı. Şahsa ait motosiklet oto parka çekildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
