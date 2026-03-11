Haberler

Motosiklete çarpan otomobil takla atarak ters döndü: 2 yaralı

İskenderun ilçesinde motosiklete çarpan otomobil takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre kaza; İskenderun ilçesi Cengiz Topel Caddesi yelken kulübü civarında meydana geldi. Seyir halindeki 31 AYA 527 plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı istikametteki 31 AZV 248 motosiklete çarparak kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yön levhasına ve orta refüje çarparak takla attı. Takla atan otomobil, ters dönerek durabildi. Kazada otomobil ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kaza yapan sürücüleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücüler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

