Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler
AB, Rusya'ya karşı birleşti: Bugün tarih yazılıyor

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor
Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Belediye başkanı işi şova döküp meclise serumla geldi

Hatay'da Motosiklet Sürücüsü Kaza Anında Metrelerce Havaya Uçtu

Hatay'da Motosiklet Sürücüsü Kaza Anında Metrelerce Havaya Uçtu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde motosiklet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu. Yaralanan sürücünün tedavisi sürüyor.

Hatay'da otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsünün metrelerce havaya uçtuğu anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, kaza geçtiğimiz günlerde Arsuz ilçesi Üçgüllük Mahallesi'nde meydana geldi. Trafikte ilerleyen motosiklet, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün çarpışmanın etkisiyle metrelerce havaya uçtuğu anlar kameraya yansıdı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"Burun buruna çarpıştıktan sonra motosikletli 3 metre havaya uçarak yere çakıldı"

Kaza anını anlatan vatandaş Gazel Tümkaya, "Çok şükür adama bir şey olmadı, sağlığı yerinde. Aşağıdan araba geliyordu yukarıda motorlu geldi araç petrole girecekken sinyal vermeden kafa kafaya çarpıştılar. Burun buruna çarpıştıktan sonra motosikletli 3 metre havaya uçarak yere çakıldı. Çok şükür motosiklet sürücüsü sağlam giyinmiş olduğu için bir şey olmadı" şeklinde konuştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Son seçim anketinde CHP'yi kara kara düşündürecek sonuç
img

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
img

Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vedat Milor'a 'Kent Lokantası' soruşturması! İmamoğlu'ndan ilk tepki

Bakanlık harekete geçti! Vedat Milor'a "Kent Lokantası" soruşturması
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
1 milyar dolar harcadılar! İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan

İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan! 1 milyar dolar harcadılar
Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti
Rangers'ın Fenerbahçe galibiyeti gündem oldu: Mourinho şaşkına döndü

Atılan manşetler mağlubiyetten daha beter

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.