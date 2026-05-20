Otomobile ok gibi saplanan motosikletteki 2 kişinin havaya savrulduğu anlar kamerada
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde seyir halindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi havaya savruldu. Hafif yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'ın Reyhan ilçesinde seyir halindeki otomobile ok gibi saplanan motosikletteki 2 kişinin havaya savrulduğu anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Seyir halindeki otomobille, motosiklet çarpıştı. Otomobile ok gibi saplanan motosikletteki 2 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan 2 kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Motosikletin otomobile ok gibi saplanırken motosikletteki 2 kişinin havaya uçtuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; seyir halinde olan otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişinin havaya savrulduğu anlar kaydedildi. - HATAY