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Hatay'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Hatay'da Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir tırla çarpışan motosikletteki 19 yaşındaki Atilla Kafas ve 18 yaşındaki Halit Helvacı hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Hatay'da tırla çarpışan motosikletteki 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Ilıkpınar Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen tır ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 19 yaşındaki Atilla Kafas ve 18 yaşındaki Halit Helvacı hayatını kaybetti. Kazada vefat eden 2 gencin cesedi olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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