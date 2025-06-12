Hatay'da Motosiklet Kazası: Dengeyi Kaybeden Kadın Sürücüye Diğer Motosiklet Çarptı

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Hatay'ın Payas ilçesinde dengesini kaybederek motosikletten düşen kadın sürücü, karşıdan gelen motosikletin çarpması sonucu hafif yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İlginç kaza kamerada: Dengesini kaybetmesiyle motosiklet çarpan kadın neye uğradığını şaşırdı

HATAY - Hatay'da dengesini kaybederek motosikletten düşen kadın sürücüye, karşıdan gelen motosikletin çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Payas ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen kadın sürücü dengesini kaybederek motosikletten düştü. Dengesini kaybeden kadın sürücüye düştüğü esnada karşıdan gelen motosiklet çarptı. İlginç kazada, kadın motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Dengesini kaybeden kadın sürücüye düştüğü esnada karşıdan gelen motosikletin çarptığı anlar kameraya yansıdı. Kazada başına aldığı darbeyle hafif yaralan kadın sürücüye, çevredeki vatandaşlar yardım etti. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan kadın sürücüye müdahalede bulunarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FERİT SAVAŞ - 3.Sayfa
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