5 kişilik aile aynı motosiklete bindi, sonuç felaket oldu

5 kişilik aile aynı motosiklete bindi, sonuç felaket oldu Haber Videosunu İzle
5 kişilik aile aynı motosiklete bindi, sonuç felaket oldu
Hatay'da 5 kişilik ailenin seyahat ettiği motosiklet ile tırın çarpıştığı kazada genç anne ve 2 aylık bebeği hayatını kaybederken, baba ve iki çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

  • Hatay'da motosiklet ile tırın çarpıştığı kazada 24 yaşındaki anne Menar Elhüseyin ve 2 aylık bebeği Abir Elhüseyin hayatını kaybetti.
  • Baba ile 2 ve 4 yaşındaki iki çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
  • Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Hatay'da motosiklet ile tırın çarpıştığı kazada 24 yaşındaki anne Menar Elhüseyin ve 2 aylık bebeği yaşamını yitirdi. Baba ile 2 ve 4 yaşındaki iki çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

AİLE BİR ANDA YOLA SAVRULDU

Kaza, Antakya–İskenderun yolu Dericiler kavşağında meydana geldi. Ahmet Elhuseyin'in kullandığı 31 MD 1357 plakalı motosiklet, T.B. yönetimindeki 31 AKR 883 plakalı tırla çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından motosiklette bulunan 5 kişilik aile yola savruldu.

Hatay'da Motosiklet Kazası: Anne ve 2 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

ANNE VE BEBEĞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, 24 yaşındaki Menar Elhüseyin ile 2 aylık bebeği Abir Elhüseyin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan baba ile 2 ve 4 yaşındaki çocukları ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Hatay'da Motosiklet Kazası: Anne ve 2 Aylık Bebek Hayatını Kaybetti

Yorumlar (3)

ARSLANOLU Hakan:

Çok fazla Motosikletler yüzünden, Türkiye trafiği aynen Hindistan trafiğine dönüştü.

Haydar Alkilinc:

Hadi almanya ve ya başka gelişmiş devletlerde böyle bir kaza okuyun.... Olmaz cünki kural belli ve uygulanıyor. Hani kanunları denetleyen desem, ben suclu olurum...

Mustafa Akgül:

motorsiklete beş kişinin bindiği bilip gördükleri halde göz yuman işlem yapmayan trafik asıl suçludur. Hepimiz hergün görüyoruz kask yok 4/5 kişi motorsikletin üzerinde yolculuk yapıyor trafik polisinin önünden geçiyor hiç müdahale etmiyor

