Otomobille çarpışan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'da otomobille çarpışarak devrilen motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü Emre Sağlam hayatını kaybetti.

Kaza, İskenderun ilçesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde yaşandı. Üniversite kampüsü civarında otomobil ile seyir halindeki 31 AYR 246 plakalı motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Emre Sağlam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı