Hatay'da Motosiklet Kazası: 18 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde dönüş yapan bir otomobille çarpışan motosiklet, tarlaya uçtu. 18 yaşındaki sürücü Mehmet Abdullah Gümüş, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da otomobille çarpıştıktan sonra tarlaya uçan motosikletin 18 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesi'nde yaşandı. 18 yaşındaki Mehmet Abdullah Gümüş'ün kullandığı motosiklet, dönüş yapmak isteyen Tofaş marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, tarlaya uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen yaralı genç hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anları anbean güvenlik kamerasına yansırken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
