Hassa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Hassa ilçesinde, dönüş yapan TOFAŞ otomobili ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza; Hassa ilçesi Derviş Paşa Bulvarı'nda yaşandı. V.D. idaresindeki TOFAŞ marka otomobil, dönüş esnasında E.D. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Kazaya karışa araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili incelme başlattı. - HATAY