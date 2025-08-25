Hatay'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışma anı araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. Seyir haldeki motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; motosiklet sürücüsü ilerlerken aniden dönüş yapan otomobille çarpıştığı kaydedildi. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. - HATAY