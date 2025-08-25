Hatay'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı

Hatay'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkhan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışma anı araç içi kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışma anı araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, Kırıkhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. Seyir haldeki motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde; motosiklet sürücüsü ilerlerken aniden dönüş yapan otomobille çarpıştığı kaydedildi. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mardin'de cemaat namaz kılarken camiye oğlak girdi

Namaz kılan cemaat neye uğradığını şaşırdı! Bir anda camiye girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte 10 yaşındaki kızını sokakta bıçakla kovalayan annenin ifadesi! Sebebi şoke etti

İşte 10 yaşındaki kızını bıçakla kovalayan annenin ifadesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.