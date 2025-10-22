Haberler

Hatay'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Hatay'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı
Güncelleme:
İskenderun ilçesinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayı ile ilgili iki şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahısların çalınan motosiklet üzerine başka plaka taktığı belirlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen 2 ayrı motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi olarak tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; İskenderun Cumhuriyet ve Pirireis mahallelerinde meydana gelen 2 ayrı Motosiklet Hırsızlığı olayı ile ilgili yürütülen çalışmada şüphelilerin V.K.S. ile S.H.S. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı. Ayrıca şahısların çalınan motosiklet üzerine başka plaka taktıkları da belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, V.K.S. ise tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
