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Hatay'da Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda motosiklet hırsızı 3 şahıs yakalandı. İskenderun ve İsmet İnönü mahallelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri gözaltına alındı. Ayrıca operasyonlarda 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda motosiklet hırsızı 3 şahıs yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin asayiş ve huzurunu sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesinde meydana gelen elektrikli motosiklet Hırsızlığı olayının şüphelileri A.Ö. ve A.Y. ile İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.Ö. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şahıslar hakkında ise adli işlem yapıldı. Ayrıca yapılan aramalarda 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay Hırsızlık Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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