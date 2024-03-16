Hatay'da Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu: 3 Şahıs Yakalandı

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda motosiklet hırsızı 3 şahıs yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin asayiş ve huzurunu sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesinde meydana gelen elektrikli motosiklet Hırsızlığı olayının şüphelileri A.Ö. ve A.Y. ile İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan A.Ö. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken diğer şahıslar hakkında ise adli işlem yapıldı. Ayrıca yapılan aramalarda 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. - HATAY