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Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Hatay'ın Payas-İskenderun karayolunda motosiklet ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza; Payas-İskenderun karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 45 yaşındaki S.Ö. idaresindeki 34 MGB 134 plakalı motosiklet, 31 PAZ 82 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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