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Hafif ticari araca ok gibi saplanan motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya uçtu

Hafif ticari araca ok gibi saplanan motosikletteki 2 kişi metrelerce havaya uçtu
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Hatay'ın Erzin ilçesinde dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca motosikletin ok gibi saplanması sonucu iki kişi metrelerce havaya uçarak yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca ok gibi saplanan motosikletteki 2 kişinin metrelerce havaya uçtuğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde yaşandı. Kadın sürücü idaresindeki hafif ticari araçla dönüş yapmak istediği esnada B.B. idaresindeki motosiklet araca ok gibi saplandı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi metrelerce havaya uçarak yaralandı. Kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; motosikletin, dönüş yapmak isteyen hafif ticari araca ok gibi saplandığı ve 2 kişinin metrelerce havaya uçtuğu görüldü. Yaralı 2 şahıs hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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