Hatay'da Minibüste Taciz! Şüpheli Tutuklandı

Hatay'da Minibüste Taciz! Şüpheli Tutuklandı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir minibüste kadın yolcuya tacizde bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli, adli makamlarca tutuklandı. Olay sonrası yapılan şikayette, diğer yolcuların yardımıyla sürücü aracı durdurdu.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde toplu taşıma aracı şehir içi minibüsünde kadın yolcuya tacizde bulunduğu iddiası ile yakalanan şüpheli adli makamlarca tutuklandı.

İddiaya göre olay, Arsuz ilçesinde toplu taşıma aracında genç bir kıza, bir şahıs taciz girişiminde bulununca diğer yolcuların şikayeti üzerine sürücü aracı durdurdu. Çıkan tartışma ile birlikte şüpheli minibüsten inerek kaçtı.

Şikayet üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince taciz şüphelisi Y.Ş.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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