Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor

Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor, cep yakacak
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak

Altın tüm zamanların rekorını kırdı
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti

Bu bir ilk! Dünya, Putin'in sarf ettiği cümleyi konuşuyor
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı

Hamile eşini öldürüp cesediyle 10 gün aynı evde kaldı

Hatay'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Hatay'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir binanın demir korkuluklarında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik bir müdahaleyle kurtarıldı. Olayı fark eden bir çocuk, durumu kedinin sahibine bildirdi.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir binanın demir korkuluklarına sıkışarak mahsur kalan Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Arsuz'a bağlı Şarkonak Mahallesi'nde yaşandı. 4 katlı binanın 3'üncü katındaki pencerenin demir korkuluklarında mahsur kalan kediyi fark eden çevredeki bir çocuk durumu sahibine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat demir korkuluklarda mahsur kalan kedi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kedinin kurtarılmasını olay yerinde anbean takip eden ve büyük mutluluk yaşayan çocuk, ekiplere teşekkür etti. - HATAY

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.