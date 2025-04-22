Hatay'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir binanın demir korkuluklarında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik bir müdahaleyle kurtarıldı. Olayı fark eden bir çocuk, durumu kedinin sahibine bildirdi.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir binanın demir korkuluklarına sıkışarak mahsur kalan Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Arsuz'a bağlı Şarkonak Mahallesi'nde yaşandı. 4 katlı binanın 3'üncü katındaki pencerenin demir korkuluklarında mahsur kalan kediyi fark eden çevredeki bir çocuk durumu sahibine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat demir korkuluklarda mahsur kalan kedi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kedinin kurtarılmasını olay yerinde anbean takip eden ve büyük mutluluk yaşayan çocuk, ekiplere teşekkür etti. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa