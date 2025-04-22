Hatay'da Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir binanın demir korkuluklarına sıkışarak mahsur kalan Kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Arsuz'a bağlı Şarkonak Mahallesi'nde yaşandı. 4 katlı binanın 3'üncü katındaki pencerenin demir korkuluklarında mahsur kalan kediyi fark eden çevredeki bir çocuk durumu sahibine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat demir korkuluklarda mahsur kalan kedi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Kedinin kurtarılmasını olay yerinde anbean takip eden ve büyük mutluluk yaşayan çocuk, ekiplere teşekkür etti. - HATAY