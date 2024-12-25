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Hatay'da Lastikçi Dükkanında Yangın

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Kırıkhan ilçesinde bir lastikçi dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu iş yerinde zarar meydana geldi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde alevlere teslim olan iş yerindeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan lastikçi dükkanı alevlere teslim oldu. Yangını gören iş sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Çıkan yangından dolayı iş yeri zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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