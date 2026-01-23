Lastik deposu alevlere teslim oldu
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ULTRANS lojistik firmasına ait lastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangınla ilgili detaylar ve çevre ilçelerden gönderilen destek ekipleriyle alevlerle mücadele devam ediyor.
Hatay'da alevlere teslim olan lastik deposundaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan ULTRANS lojistiğe ait lastik deposunda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin yönlendirildiği yangında alevlerle mücadele sürüyor. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa