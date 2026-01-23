Haberler

Lastik deposu alevlere teslim oldu

Güncelleme:
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ULTRANS lojistik firmasına ait lastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangınla ilgili detaylar ve çevre ilçelerden gönderilen destek ekipleriyle alevlerle mücadele devam ediyor.

Hatay'da alevlere teslim olan lastik deposundaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan ULTRANS lojistiğe ait lastik deposunda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin yönlendirildiği yangında alevlerle mücadele sürüyor. - HATAY

