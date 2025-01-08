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Hatay'da Kuduz Köpek Saldırısı: 2 Kişi Yaralandı

Hatay'da Kuduz Köpek Saldırısı: 2 Kişi Yaralandı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kuduz olduğu tespit edilen bir köpek, 10 yaşındaki Murat Kan'ı ve 52 yaşındaki bir adamı ısırdı. Olay sonrası köpek gözetim altına alınırken mahalle karantinaya alındı.

Hatay'da 2 kişiyi ısırdıktan sonra yapılan testlerde kuduz olduğu tespit edilen köpeğin saldırdığı 10 yaşındaki Murat Kan, "Beni ısırmayacağını düşünmüştüm ama aniden saldırdı ve ısırdı" diyerek, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Olay, Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarı Mahallesi Acerköy mevkisinde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde Mehmet A.'ya ait köpek, 10 yaşındaki çocuğu ve 52 yaşındaki adamı ısırmıştı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kişi Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri köpeği gözetim altına alındı. Köpekten alınan numuneler, Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğüne gönderildi. Yapılan testlerde köpeğin kuduz olduğu tespit edildi. İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararı ile mahalle karantinaya alınarak, hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Hastaneye kaldırılan 52 yaşındaki şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken kuduz köpeğin ısırdığı 10 yaşındaki çocuk Murat Kan yaşadığı korku dolu dakikaları anlattı. Arkadaşından eve gelirken kuduz köpeğin bacağını ısırdığı söyleyen Kan, bacağında kaşıntılar olduğunu söyleyerek, "Ben arkadaşımın evindeydim. Oradan çıkınca köpek arkamdan geliyordu. Hiç havlamadan ayağıma atladı ve ısırdı. Ben de kafasına tekme attım ama gitmedi. Sonra arkadaşlarım geldi ve köpeği kovaladı. Oraya hep süt götürüyordum ve beni ısırmayacağını düşünmüştüm. Köpek aniden ısırdı ve çok korktum. Baldırımı 3 hafta önce ısırdı. Beni ısırdıktan sonraki diğer kişiyi ısırdı. Bacağımda kaşıntı yapıyor" dedi.

"Kuduz köpek öldü ama geri kalan başıboş köpeklerden korkuyoruz"

Kuduz köpeğin öldüğünü ve başıboş köpeklerden korktuklarını ifade eden mahalle sakini Metin Aydoğan, "Bu olaydan 1 hafta önce haberim oldu. Muhtarın köpeği kuduzdu ve komşunun bir köpeğini ısırmıştı. 2 gün sonra köpek öldü. Muhtar erken davranarak veteriner getirdi. Ölen köpeği Adana'ya göndererek kuduz olduğunu öğrendiler. Isırılan kişiler tekrardan hastaneye giderek tedavileri yapılıyor. Kuduz köpek öldü ve gitti. Geri kalan başıboş köpeklerden korkuyoruz. Benim de evde köpeğim var. Ben aşılarını yaptırıyorum ama yine gelip kontrol etsinler. Ben bakkal işletiyorum ama çocuklar köpeklerden dolayı bakkala gelmekten korkuyorlar" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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