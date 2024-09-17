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Hatay'da Kontrollü Yıkım Anları Kameralara Yansıdı

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Hatay'ın Hassa ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hasar gören 7 katlı bir bina iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkımı sırasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde 7 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Hassa ilçesi Girne Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anıysa kameralara yansıdı. 7 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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