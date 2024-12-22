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Hatay'da Kontrollü Yıkım Anında Panik Anları Kamerada

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Hatay'ın Defne ilçesinde bir 6 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkılırken, panikleyen bir vatandaşın kaçış anları kameralarca kaydedildi. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde 6 katlı binanın iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak yıkıldığı esnada panik yaşayan vatandaşın kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina, iş makinesinin darbesiyle kontrollü olarak kağıt gibi yıkıldı. Binanın yıkımı esnasında tedirginlik yaşayan bir vatandaşın panikle kaçtığı anlarsa kameraya yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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