Hatay'da Kontrol Kaybı Sonucu Araç Sulama Kanalına Düştü
Antakya'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu sulama kanalına düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları kurtarıp hastaneye sevk etti.

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin sulama kanalına düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Antakya ilçesinde yaşandı. Seyir halinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle sulama kanalına düştü. Sulama kanalına düşen otomobildeki 2 şahıs yaralandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin sulama kanalına düştüğü anlar kameraya yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç içerisindeki yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
