Hatay'da hapis cezasıyla aranan 3 kişi yakalandı

Hatay'ın Hassa ve Dörtyol ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi emniyet güçleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın Hassa ve Dörtyol ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan K.U. ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan P.G., Hassa ilçesinde gözaltına alındı.

Öte yandan, hükümlü veya tutuklunun kaçması ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 41 yıl 3 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.K. ise Dörtyol ilçesinde yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
