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Hatay'da Kaza: Tofaş Otomobil Ağaca Çarparak İkiye Bölündü

Hatay'da Kaza: Tofaş Otomobil Ağaca Çarparak İkiye Bölündü
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Hatay'ın Erzin ilçesinde meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Tofaş marka otomobiliyle palmiye ağacına çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde ağaca çarparak ikiye bölünen Tofaş otombilin sürücüsü yaralandı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Erzin-Dörtyol kara yolunda meydana geldi. Kadir E. idaresindeki 31 ANB 208 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki palmiye ağacına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen araçta sürücü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili konuşan Burak Yılmaz, "İçeride temizlik yaparken kaza oldu. Sesi duyduk, yardıma koştuk. Yaralının sağlık durumu iyiydi ama sıkışmıştı, bilinci yerindeydi" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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