Belen'de trafik kazası: 2 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı ağaçlık alana uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araziye uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza; Belen ilçesi Atik yaylası mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetibi kaybettiği otomobil araziye uçtu. Kazada araç içerisinde bulunan 2 yaralı, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan şahıslar hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
