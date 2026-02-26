Haberler

7 gündür aranıyor! Camdan atlayıp sırra kadem basan Uğur'dan ilk iz bulundu

7 gündür aranıyor! Camdan atlayıp sırra kadem basan Uğur'dan ilk iz bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'da psikolojik rahatsızlığı bulunan ve misafir olarak bulunduğu dayısının evinin penceresinden atlatıp sırra kadem basan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'ı arama çalışmalarının yedinci gününde ilk iz bulundu. Kayıp gence ait eşyaları arazide bulduklarını ifade eden ağabey, umutla gelecek iyi haberi beklediklerini belirtti.

Van'dan çalışmak için Hatay'a gelen ve Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Uğur Çalışkan'a 3 yıl önce bipolar bozukluğu tanısı konmuştu. Psikolojik rahatsızlığını atlatmak için ilaç kullanan Çalışkan, 7 gün önce sabah saatlerinde misafir olarak kaldığı dayısına ait evin penceresindeki sinekliği parçalayarak evden ayrılmış ve sırra kadem basmıştı. Aile tarafından yapılan kayıp başvurusu sonrası Çalışkan'ı bulmak için AFAD liderliğinde arama çalışması başlatıldı. 

EŞYALARI BULUNDU

Ekiplerin sahadaki çalışmaları 7. gününde devam ediyor. Kardeşinden gelecek umutlu haberi bekleyen Tarık Çalışkan, Uğur'a ait eşyaları arazide bulduklarını belirterek gelecek umutlu haberi beklediklerini söyledi.

"KARDEŞİM İÇİN ÇOK ENDİŞELİYİZ"

Kaybolan kardeşini ararken ona ait eşyalardan başka ize rastlamadıklarını ifade eden ağabey Tarık Çalışkan, "Ben kaybolan Uğur Çalışkan'ın abisiyim. Kardeşim Uğur, 7 günden beri kayıp ve en son Pazar günü dağın zirvesinde ona ait; tişört, hırka, telefon, cüzdan ve şarj aleti her şey düzgün bir şekilde katlanmış bir halde AFAD ekipleri tarafından bulundu. AFAD, jandarma, ve kendi akrabalarımızla arama çalışmaları devam ediyor. Pazar gününden itibaren herhangi bir ize rastlanmadı. Kardeşim için çok endişeliyiz. Devlet yetkililerinden daha geniş çaplı destek istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin

Müslümanları hedef alan skandal karar: Derhal sınır dışı edin
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif

Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba

Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
Sinir krizi geçiren kadın, vatandaşlara saldırıp kendini yerlere attı

Sinir krizi geçirdi, önüne gelene saldırdı! Sonrası daha da ilginç
Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı

Modi ile kamera karşısına geçen Netanyahu, Osmanlı'yı hedef aldı
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi

Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti
Bilal Erdoğan, Üsküp'te teravih namazını kıldırdı

Gittiği ülkede teravih namazını kıldırdı
ABD'den Ankara'yı kızdıracak adım! Bu fotoğraf Türkiye'nin yanı başında çekildi

Bu fotoğraf Türkiye'nin yanı başında çekildi