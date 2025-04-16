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Hatay'da Kayıp 56 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu

Hatay'da Kayıp 56 Yaşındaki Adamın Cansız Bedeni Bulundu
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Hatay'ın Erzin ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Hasan Sarıbaş'ın cansız bedeni tavuk çiftliği yakınında bulundu. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından cenaze, Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde geçtiğimiz günden beri kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Hasan Sarıbaş'ın cansız bedeni bulundu.

Erzin ilçesinde geçtiğimiz günden beri kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Hasan Sarıbaş'ı bulmak için çalışma başlatılmıştı. Şahsı bulmak için yürütülen çalışmalar kapsamında Sarıbaş'ın cansız bedeni Başlamış Mahallesi'nde tavuk çiftliği yakınında bulundu. Şahsın cansız bedeni jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şahsın kesin ölüm nedeninin yapılan otopsi sonrası belirleneceği öğrenilirken Erzin Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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