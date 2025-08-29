Hatay'da Kaybolan Adam Ölü Bulundu

Hatay'da evlatlarının kendisinden haber alamaması üzerine girilen evde yaşayan adam, ölmüş halde bulundu.

Olay, İsmet İnönü Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Aktur Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 5'inci katında ikamet eden Tamer Kavuğudurmaz'dan haber alamayan çocukları, durumu emniyet birimlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince açılan dairenin kapısından içeri giren ekipler, Kavuğudurmaz'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kavuğudurmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY