Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay'da kayalıklardan 3 metre düşen yaralıyı itfaiye ve sahil güvenlik kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da kayalıklardan 3 metre düşen yaralıyı itfaiye ve sahil güvenlik kurtardı Haber Videosunu İzle
Hatay'da kayalıklardan 3 metre düşen yaralıyı itfaiye ve sahil güvenlik kurtardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Karamağara Koyu'nda balık tutmaya giderken kayalıklardan 3 metre düşen şahıs yaralandı. İtfaiye ve sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan yaralının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi; yaralı hastanede tedavi altına alındı.

Hatay'da Karamağara Koyu'nda balık tutmaya giderken kayalıklardan 3 metre aşağıya düşen şahıs yaralandı. Yaralı adam, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı.

Yayladağı ilçesinde Karamağara Koyu'nda denizde balık tutmaya giderken kayalıklardan 3 metre aşağıya düşen şahıs yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kayalıklardan sedye yardımıyla taşınarak kurtarılan adam, balıkçı teknesine ulaştırıldı ve sahil güvenlik komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Karaya güvenli şekilde ulaştırılan yaralı, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Yaralının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiliz Kraliyet ailesi şokta: Dünürü çocuk istismarı soruşturması geçiriyor

İngiliz Kraliyet ailesi şokta: Prensin kayınpederine iğrenç suçlama

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melek Mosso, İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar

İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar
Trump’tan LeBron James’e ulusal marş tepkisi: Özür dilemeli

Bu görüntü Trump'ı çileden çıkarttı
Özel hastanenin acilinde çıkan faturayı gören kadın isyan etti

Özel hastanede gelen faturaya isyan etti: Bu normal mi ya?
Diş ağrısı sandı, yıllarca dayanılmaz acılar çekti! Gerçek çok başka çıktı

Diş ağrısı sandı, 8 yıl boyunca çekti: "Delirten hastalık" çıktı

Trabzonsporlu Andre Onana trafik kazası geçirdi

Andre Onana maç sonunda trafik kazası geçirdi
Mesut Kösedağı CHP'den istifa etti! Yeni Parti'nin İstanbul'daki ilk belediyesi Kadıköy oldu

CHP'den istifa etti! Yeni Parti'ye İstanbul'da ilk belediye
Şarkıcı Nev ikinci kez entübe edildi! Menajerinden kan bağışı çağrısı

Ünlü şarkıcı ikinci kez entübe edildi! Durumu kritik