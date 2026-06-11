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Hassa'da trafik kazası: 1 yaralı

Hassa'da trafik kazası: 1 yaralı
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Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da 2 otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Hatay istikametine ilerleyen otomobille, kavşağa giriş yapmak isteyen otomobilin çarpışmasıyla kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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