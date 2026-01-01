Kar yağışından dolayı kayganlaşan zemine ayağını atan yerle bir oldu

Hatay'da karla kaplanan fayans zeminde yürürken, ayakta duramayarak devrilen vatandaşların zor anları güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde insanların ayakta kalma mücadelelerini ve yerle bir oldukları anları fark eden Hüseyin Ekener, insanları bastıkları zemine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Şiddetli yağışla birlikte çevre beyaza bürünürken Antakya ilçesi eski otogar mevkiinde bulunan prefabrik çarşıya gelen vatandaşlar, karla kaplanan ve kayganlaşan fayans zeminde yürümekte güçlük çektiler. Kayganlaşan zeminde vatandaşların yere yığıldığı anlar an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Kaygan zeminde düşen insanların görüntülerini izleyen Hüseyin Ekener, güvenlik kameralarına baktığında gülümseten görüntülerin ortaya çıktığını fark ettiğini söyledi.

Kar yağışından dolayı vatandaşların kayganlaşan fayans zeminde düştüklerini ifade eden Hüseyin Ekener, gülümseten anların ortaya çıktığını belirterek "Çok güzel ve soğuk var. İlk defa böyle bir hava görüyorum. Sabah kalktığımda her yer bembeyazdı. Biz dükkanda oturuyorduk. Birdenbire dışarıdan sesler geliyordu, dışarı baktığımızda zemine basarak kayıp yere düşmüşler. Güvenlik kameralarına baktığımızda bir adam ve kadın kayarak yere düştüğünü gördük. Vatandaşlarımız fayanslarda yürürken dikkatli olsunlar. Fayanslar buz tuttu. Sürücüler de bu havalarda dikkatli olsunlar" dedi.

"Ben de giderken düştüm ve ayaklarımı incittim"

Kendisinin de kayganlaşan zeminde düşerek ayağını incittiğini söyleyen vatandaş Mehmet Ali Ekener, "Ben de sabah giderken düştüm ve ayaklarımı incittim. Kar yağışından dolayı çoğu kişi düşüyor. Dikkatli yürüsünler, ben koşarak gittiğim için düştüm" ifadelerini kullandı. - HATAY