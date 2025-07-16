Hatay'da Kamyonun Uçuşu: Yaralılar Var

Hatay'da Kamyonun Uçuşu: Yaralılar Var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 8 metreden bir restoranın bahçesine düşen demir yüklü kamyon, kaza anını güvenlik kamerasına yansıttı. Kazada sürücü ve bir müşteri yaralandı.

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği demir yüklü kamyonun 8 metrelik duvardan uçtuğu anlar kameraya yansıdı. Kazada sürücü ve bir müşteri yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. M.T. idaresindeki 31 AKS 103 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 8 metre yükseklikten bir restoranın bahçesine düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile restorandaki müşteri kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Demir yüklü kamyonun duvardan uçtuğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Dışarıda sipariş beklerken gürültülü bir ses geldi ve içeriye girdiğimde hafriyat kamyonu uçarak dükkana girdi"

İş yerinde sipariş beklediği sırada hafriyat kamyonunun uçarak iş yerine girdiğini ifade eden Ahmet Aksu, "Ben bu iş yerinde motokurye olarak çalışıyorum. Dışarıda sipariş beklerken yüksek ve gürültülü bir ses geldi. İçeriye girip baktığımda hafriyat kamyonu bahçeye uçarak dükkana girdi. Kentte devam eden orman yangını nedeniyle helikopter diye düşünüyordum ama gökyüzünde helikopter olmayınca içeriye baktığımda kamyonu gördüm. Zararımız var. Masalarımız, sandalyelerimiz ve ağaçlarımız zarar gördü. Bir de müşterimizin ayağından hafif yaralanması oldu. Allah bir daha göstermesin. Bu durumun olacağı hayatta aklımıza gelmezdi" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Alevler iki ilde köyleri tehdit ediyor! Hastaneye kaldırılanlar var
İsrail'den Ahmed Şara'ya suikast çağrısı

Ahmed Şara'ya suikast çağrısı: Ortadan kaldırılmalı
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış

Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Cani 500 bin lira vermiş
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi

Netanyahu, Türkiye'nin komşusunu açık açık tehdit etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim

Türkiye yangın yeri! İki kentte durum vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.